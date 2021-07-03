Akıncı TİHA, 23 saatlik uçuşta 6 bin kilometre yol kat etti

Daha önce birçok testi başarıyla gerçekleştiren Akıncı, yeniden göklerde.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA ve SİHA'ların başarısına Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da ortak oluyor.

Baykar Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan Akıncı TİHA, 23 saat 24 dakikalık uçuşunda başarılı bir sonuç elde etti.

6 BİN KM'LİK UÇUŞ

Akıncı TİHA, uçuş süresi boyunca tam 6000 kilometre yol kat etti.

Akıncının halihazırda uçunu sürdürdüğü de öğrenildi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden uçuşa ilişkin paylaşım yaparak "AKINCI yaklaşık 6000 km’dir maratonda. Bakalım daha ne kadar gidecek" ifadelerine yer verdi.

İLK UÇUŞ TESTİ 2019 YILINDAYDI

Akıncı TİHA, 1 Eylül 2019'da ilk motor testini Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirmişti. Sorunsuz tamamlanan tam otomatik taksi ve saat 15.19’daki kalkışın ardından 16 dakika havada kalan Akıncı TİHA seyir halinde gerçekleştirilen testlerin tamamlanmasını takiben ilk tam otomatik inişini de başarıyla icra etmişti.

F-16'LARIN YÜKÜNÜ AZALTACAK

Akıncı TİHA'nın, F-16'ların yükünü hafifletmesi düşünülmektedir. F-16'ların kullanabildiği birçok mühimmatı kullanabilecek. Havada kalış süresi ile mühimmatları daha faydalı kullabilecek ve daha az maliyetli olacak.. Ayrıca risk barındırmamasıda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için oldukça önem arz etmektedir. Akıncı tam olarak devereye girdiğinde F-16'lar daha çok Türkiye'nin hava sahasını korumak, denizlerdeki haklarımızı savunmak için kullanılacak. Bunun üzerine F-16'ların terörle mücadelede daha az kullanılması ile kullanım ömürleri artmış olacak.

MİLLİ MÜHİMMATLAR KULLANACAK

Akıncı, 900 kilo harici 450 kilo dahili olmak üzere 1350 kilo faydalı yük taşıyabilme gücüne sahip. Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı platformu, tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi sayesinde yüksek uçuş güvenliği de sağlayacak. Faydalı yük kapasitesi sayesinde taşıyacağı milli mühimmatlarla görev icra edebilecek olan Akıncı, seyir füzesi atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak.

Akıncı, TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN tarafından üretilen milli mühimmatlar MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM füzelerini kullanabilecek.

Bayraktar TB2'nin gözünden Akıncı'nın uçuşu VİDEO