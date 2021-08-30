Akıncı TİHA açılımı nedir, özellikleri nelerdir? Akıncı TİHA'nın maliyeti, menzili ve hızı ne kadar?

Akıncı TİHA açılımı nedir, özellikleri nelerdir? Akıncı TİHA'nın maliyeti, menzili ve hızı ne kadar?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine dahil edilen Akıncı TİHA, terörle mücadele ve pek çok harekatta göklerdeki görev alacak. Peki Akıncı TİHA nedir, özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olmak üzere emniyet, Jandarma ve Milli İstihbarat teşkilatlarının da aktif olarak kullandığı Silahsız Hava Aracı (SİHA) filosuna bir yenisi daha eklendi.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde geliştirilen, TSK'nin terörle mücadelede ve pek çok harekatta göklerdeki gözü olacak olan "Akıncı TİHA", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle TSK envanterine katıldı.

Bu önemli gelişmenin ardından F16 savaş jetinin taşıyabildiği mühimmatları da taşıyabilen Akıncı TİHA'ya ilişkin detaylar araştırma konusu oldu.

Peki Akıncı TİHA açılımı nedir, özellikleri nelerdir? Akıncı TİHA'nın maliyeti, menzili, ağırlığı ve hızı ne kadar? İşte Akıncı TİHA'nın tüm özellikleri...

AKINCI TİHA NEDİR, AÇILIMI NEDİR?

Bayraktar Akıncı TİHA ismindeki TİHA kısaltmasının açılımı Taarruzi İnsansız Hava Aracı anlamına gelmektedir. TİHA, BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracıdır. Türkiye, Bayraktar Akıncı'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.

Bayraktar Akıncı TİHA ile ilgili Baykar Savunma resmi internet sitesinde şu bilgiler yer almaktadır:

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır.

Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecektir.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacaktır.

AKINCI TİHA UÇUŞ ÖZELLİKLERİ

40,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

AKINCI TİHA GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

AKINCI TİHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ