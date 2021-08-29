Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen Akıncı TİHA, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Semaların yeni gücü, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA)..

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI, vatani görevine başladı.

Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Bayraktar AKINCI, bugün düzenlenen törenin ardından güvenlik güçlerine teslim edildi.

AKINCI TİHA'NIN İLK UÇUŞU

Teslim töreninin ardından ilk uçuşunu gerçekleştiren Akıncı TİHA, izleyenleri mest etti.

Akıncı TİHA ilk uçuşunu yaptı VİDEO

AKINCI'NIN TSK'YA TESLİM EDİLDİĞİ TÖRENDEN FOTOĞRAFLAR

AKINCI TİHA'NIN TÜM ÖZELLİKLERİ

40,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Haberleşme Menzili LOS & BLOS

Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots

Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet

Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg

Faydalı Yük - ISR Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Faydalı Yük - Mühimmatlar Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar

İtki Tipi 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)

Maksimum Kalkış Ağırlığı 5,500 kg

Havada Kalış 24 saat

Kanat Açıklığı 20 mt.

Yükseklik 4.1 mt.

Uzunluk 12.2 mt.

Türkiye'nin yerli ve milli sanayideki adımları, uygulanan ambargolar hızlandı.

Öyle ki; Türkiye'nin terörle mücadeleyi en yoğun şekilde devam ettirdiği dönemlerde İsrail tarafından verilen Heron'lardan görüntüler kullanılamadı.

Bu yüzden askerlerimiz şehit oldu.

Türkiye, yerli ve milli İHA/SİHA/TİHA'larını üretmeyi başardı ve dünyada bu alanda ilk 3'e girdi.

Türkiye'nin üretici ortağı olduğu F-35'ler de Türkiye'ye verilmedi. Bu karar Türkiye'ye yeni bir adım attırdı; Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesinin ilk adımları atıldı.