Baykar Savunma, Bayraktar Akıncı TİHA'nın 29 Ağustos'ta güvenlik güçlerine teslim edileceğini duyurdu.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA ve SİHA'ların başarısına Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da ortak oluyor.

İnsansız hava Aracı (İHA) filosunun en önemli parçalarından biri olan Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), güvenlik güçlerine teslim edileceği günü bekliyor.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE TESLİM EDİLMESİNE SON 3 GÜN"

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bayraktar Akıncı yuvadan uçmaya hazırlanıyor... Semalarımızın yılmaz bekçisi olacak Bayraktar Akıncı TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edilmesine son 3 gün." denildi.

Akıncı TİHA teslimat için gün sayıyor VİDEO

F-16'LARIN YÜKÜNÜ AZALTACAK

Akıncı TİHA'nın, F-16'ların yükünü hafifletmesi düşünülmekte. F-16'ların kullanabildiği birçok mühimmatı kullanabilecek.

Havada kalış süresi ile mühimmatları daha faydalı kullabilecek ve daha az maliyetli olacak. Ayrıca risk barındırmamasıda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için oldukça önem arz etmektedir.

Akıncı tam olarak devereye girdiğinde F-16'lar daha çok Türkiye'nin hava sahasını korumak, denizlerdeki haklarımızı savunmak için kullanılacak. Bunun üzerine F-16'ların terörle mücadelede daha az kullanılması ile kullanım ömürleri artmış olacak.

MİLLİ MÜHİMMATLAR KULLANACAK

Akıncı, 900 kilo harici 450 kilo dahili olmak üzere 1350 kilo faydalı yük taşıyabilme gücüne sahip. Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı platformu, tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi sayesinde yüksek uçuş güvenliği de sağlayacak.

Faydalı yük kapasitesi sayesinde taşıyacağı milli mühimmatlarla görev icra edebilecek olan Akıncı, seyir füzesi atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak.

Akıncı, TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN tarafından üretilen milli mühimmatlar MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM füzelerini kullanabilecek.