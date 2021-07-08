Bayraktar AKINCI TİHA'dan irtifa rekoru

Bayraktar AKINCI TİHA, gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

Savunma sanayisinde başarıdan başarıya koşan Türkiye, attığı adımların meyvesini bir bir topluyor.

Son olarak Baykar Savunma tarafından geliştiren Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) yerli ve milli bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

25 SAAT 46 DAKİKA HAVADA KALDI, REKORU KIRDI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bu başarıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Demir, yaptığı açıklamada, “AKINCI TİHA-Taarruzi İnsansız Hava Aracı yerli ve milli bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. 38.039 feet (11.594 metre) yüksekliğe çıkan AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Tebrikler.” ifadelerini kullandı.

AKINCI TİHA'dan irtifa rekoru

AKINCI'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı platformu, tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi sayesinde yüksek uçuş güvenliği de sağlıyor.

Faydalı yük kapasitesi sayesinde taşıyacağı milli mühimmatlarla görev icra edebilecek olan Bayraktar Akıncı, seyir füzesi atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı oluyor.

MİLLİ MÜHİMMATLAR KULLANILACAK

Bayraktar Akıncı TİHA, TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN tarafından üretilen milli mühimmatlar MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM füzelerini kullanabilme özelliğine sahip.

F-16’ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek olan Bayraktar Akıncı TİHA, burun kısmında bulunacak milli üretim AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahipken, kanat altında taşıyacağı yerli ve milli hava-hava mühimmatlarıyla harekat icra edebiliyor.