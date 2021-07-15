Bayraktar AKINCI, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına yaptığı "Saygı Uçuşu"nu tamamladı.

Türkiye'nin yerli ve milli üretim İnsansız hava Aracı (İHA) filosunun en önemli parçalarından biri olan Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 15 Temmuz'a özel bir uçuş gerçekleştirdi.

15 YAZIP HİLAL ÇİZDİ

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar AKINCI S-1 15 Temmuz Saygı Uçuşu'nu tamamladı! #TürkiyeGeçilmez" ifadelerine yer verildi.

Bayraktar AKINCI S-1, Çanakkale Saros Körfezi'nde yaptığı uçuşta 15 Temmuz anısına gökyüzüne "15" yazdı ve hilal çizdi.

AKINCI TİHA'dan Saygı Uçuşu VİDEO

İRTİFA REKORU KIRMIŞTI

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, geçen hafta gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı.