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Akıncı TİHA'nın alçak geçiş görüntüleri
Türkiye'nin yeni hava gücü Akıncı TİHA, alçak uçuş gerçekleştirdi. TİHA, sahip olduğu üstün özellikleriyle göze çarpıyor.
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 18:17
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teslim aldığı Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile operasyonel kabiliyetlerini bir adım öteye taşıdı.
Çorlu'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende gökyüzündeki yerini alan TİHA'nın alçak geçiş görüntüleri paylaşıldı.
AKINCI TİHA'NIN ALÇAK UÇUŞU
Akıncı TİHA'da imzası bulunan Baykar Savunma, paylaştığı görüntüye "Gökyüzünü yırtarak geçerken sen..." notunu düştü. Paylaşımda, Milli Teknoloji Hamlesi vurgusu da yapıldı.
DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLER
20 metre kanat açıklığına sahip TİHA, 4,1 metre yüksekliğinde ve uzunluğu 12,2 metre.
Uçuş süresi 24 saat olan TİHA, azami 6 ton kalkış ağırlığı ve 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Akıncı TİHA'nın alçak geçiş görüntüleri ViDEO