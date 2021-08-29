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AKINCI TİHA'nın tüm teknik özellikleri
- AA & Ensonhaber
- 29.08.2021 - 16:53
Irak, Suriye, Libya ve Ermenistan... Türkiye, yerli ve milli SİHA'larıyla neler yapabildiğini tüm dünyaya gösterdi.
Savaş senaryoları, Türkiye'nin milli SİHA'larına göre yeniden şekillendi.
Dünya basını tarafından mercek altına alınan Bayraktar TB2'lerin ardından Baykar Savunma tarafından Akıncı TİHA'ların üretimi tamamlandı.
Peki AKINCI TİHA'nın özellikleri neler. Gelin birlikte inceleyelim.
AKINCI TİHA'NIN TÜM ÖZELLİKLERİ
- 40,000 Feet Uçuş İrtifası
- 24 Saat Havada Kalış Süresi
- Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS
- Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
- Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
- GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
- Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
- Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
- Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
- Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
- Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
- Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
- Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
- Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
- Haberleşme Menzili LOS & BLOS
- Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots
- Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet
- Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg
- Faydalı Yük - ISR Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
- Faydalı Yük - Mühimmatlar Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar
- İtki Tipi 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
- Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)
- Maksimum Kalkış Ağırlığı 5,500 kg
- Havada Kalış 24 saat
- Kanat Açıklığı 20 mt.
- Yükseklik 4.1 mt.
- Uzunluk 12.2 mt.
Türkiye'nin yerli ve milli sanayideki adımları, uygulanan ambargolar hızlandı.
Öyle ki; Türkiye'nin terörle mücadeleyi en yoğun şekilde devam ettirdiği dönemlerde İsrail tarafından verilen Heron'lardan görüntüler kullanılamadı.
Bu yüzden askerlerimiz şehit oldu.
Türkiye, yerli ve milli İHA/SİHA/TİHA'larını üretmeyi başardı ve dünyada bu alanda ilk 3'e girdi.
Türkiye'nin üretici ortağı olduğu F-35'ler de Türkiye'ye verilmedi. Bu karar Türkiye'ye yeni bir adım attırdı; Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesinin ilk adımları atıldı.