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Akıncı Üssü Davası'nda sanıklar hakkındaki kararlar
- AA & Ensonhaber
- 26.11.2020 - 10:31
- Güncelleme : 26.11.2020 - 11:05
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki derbe girişiminde FETÖ'nün ana karargahı olarak kullanılan Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan 25 pilot, F-16'larla uçuşa geçmiş, saldırılar sonucunda 68 kişi şehit olurken, 222 kişi yaralanmıştı.
İçlerinde FETÖ’nün sivil imamlarının da bulunduğu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında kararlar açıklanmaya başlandı.
Akıncı Üssü Davası sanıklarına verilen cezalar şu şekilde:
Akıncı davasında, darbe girişimi sırasında üssün Harekat Plan Subayı olan eski binbaşı Murat Bicil, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
15 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği'nde görevli eski albay Ali Durmuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
15 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini ele geçirmeye çalışan eski tuğgeneral Kemal Mutlum, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı tuğgeneral Recep Sami Özatak, 79 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.
Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak'a, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Darbe girişimi sırasında TBMM'yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Darbe girişiminde Emniyet Havacılık Dairesi'ni bombalayan pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'a 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet verildi.
Darbe girişimi sırasında F-16 pilotlarına bombalanacak yerleri bildiren eski yüzbaşı Ahmet Tosun, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
15 Temmuz'da dönemin Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'yi alıkoyan eski tuğgeneral Timurcan Ermiş, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk'e 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilotlar Mehmet Yurdakul ve İlhami Aygül, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki 15 kişiyi şehit eden pilot Müslim Macit, 16 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.
Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayan eski üsteğmen Mustafa Özkan, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Darbe girişiminde Ankara'da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Darbe girişimi sırasında Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Polis Havacılık Dairesi'ni lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Darbe girişimi sırasında F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
15 Temmuz darbe girişiminde darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren eski yarbay Hakan Karakuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Dönemin ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.
Ankara'yı vuran pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.
Darbe girişimini Akıncı'dan yöneten siviller Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.
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