Akıncı Üssü Davası'nda sanıklar mahkemeyi tehdit etti

15 Temmuz'da Fetullahçı alçakların düzenlediği darbe girişimi davasında hakim karşısına çıkan sanıklar, aldıkları cezalar sonrası, mahkeme heyetine tehditler savurdu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıklara yönelik hüküm açıklandı.

Kanlı darbe girişiminde bulunan hainlere duruşmada ceza yağdı...

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLER

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen 4 sivil imam ve Ankara'yı bombalayan bazı pilotların da arasında bulunduğu 15 eski asker 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Bu sanıkların tamamı kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs suçlarından da 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi

HAİNLERDEN TEHDİT

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın açıkladığı hükümler sonrası, yargılanan darbecilerden mahkeme heyetine tehdit geldi.

Ceza alan darbeciler, yaptıklarından pişman olmadıklarını bir kez daha göstererek mahkeme heyetine şu tehditleri savurdu;

-Esas gülen son gülen olacak.

-Tekrar hesaplaşacağız.

-Gün gelecek sizinle yer değiştireceğiz.

-Başkan seninle ileride görüşeceğiz.