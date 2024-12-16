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Haber Merkezi

Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği büyük ilerlemelerle dikkat çekiyor.

Özellikle Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) alanında geldiği seviye, uluslararası arenada önemli bir oyuncu haline gelmesine sebep oldu.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA'lar, geçtiği testlerle gururlandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda milli TİHA, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden 16 Aralık 2024 Pazartesi, GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti ile atış testi icra etmek üzere havalandı.

TAM İSABETLE VURDU

Bayraktar AKINCI’nın ateşlediği yerli ve milli mühimmat GÖKÇE ile hedefleri tam isabetle vurdu.

ENTEGRASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Öte yandna Bayraktar AKINCI TİHA’ya milli olarak üretilen mühimmatların entegrasyon süreci başarıyla devam ediyor.

Etkin taarruz gücünü, farklı hedeflere karşı kullanılabilen geniş yelpazedeki milli mühimmatlardan alan Bayraktar AKINCI, etkinliğini ve caydırıcılığını gün geçtikçe artırıyor.

Bugüne kadar milli TİHA’nın geliştirme faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82 LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi.

Bayraktar AKINCI, gerçekleştirilen atış testlerinde milli mühimmatlar ile hedeflerini tam isabetle vurdu.