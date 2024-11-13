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AA

Türkiye, son yıllarda savunma sanayiinde attığı adımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Yerli ve milli savunma sanayiine yapılan yatırımlar, Türkiye'nin bağımsızlık ve güvenlik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynuyor.

İnsansız hava araçlarından kara savunma sistemlerine, denizaltılardan füze teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede geliştirilen projeler, Türkiye'yi küresel arenada stratejik bir güç haline getiriyor.

BAYRAKTAR DUYURDU

Türkiye'nin savunma sanayiinde gururu olan Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı.

155 KM UZAKTAKİ HEDEFİ VURDU

Duyuruda Bayraktar, AKINCI İHA'nın Roketsan yapımı havadan karaya süpersonik füze olan İHA-230 ile atış yaptığını ve 155 km ötedeki hedefi tam isabetle vurduğunu belirtti.

HEDEFE TAM İSABET

Bayraktar, gönderiyi "İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi 155 km uzaktaki hedefe tam isabet." notu ile paylaştı.

MİLLİ MÜHİMMATLAR İLE ATTIĞINI VURUYOR

Bayraktar AKINCI TİHA’ya milli olarak üretilen mühimmatların entegrasyon süreci başarıyla devam ediyor.

Etkin taarruz gücünü, farklı hedeflere karşı kullanılabilen geniş yelpazedeki milli mühimmatlardan alan Bayraktar AKINCI, etkinliğini ve caydırıcılığını gün geçtikçe artırıyor.

Bugüne kadar milli TİHA’nın geliştirme faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi.

Bayraktar AKINCI, gerçekleştirilen atış testlerinde milli mühimmatlar ile hedeflerini tam isabetle vurdu.

ASELFLIR-500 İLE NOKTA ATIŞ

Daha önce de 22 Şubat’ta icra edilen test kapsamında Bayraktar AKINCI, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen sınıfında dünyanın en iyi elektro-optik sistemi olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak ilk kez deniz üstünde seyreden Albatros İDA’yı başarıyla imha etmişti.

AKINCI C GÖKYÜZÜNDE

24 Şubat’ta gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI C, 1 saatten fazla havada kaldı. Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi.

Bayraktar AKINCI C, 2 X 850 HP olmak üzere toplamda 1700 HP sahip olduğu güç ile sınıfının en etkili ve kabiliyeti muharip platformu olacak. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yapan Bayraktar AKINCI TİHA, 29 Ağustos 2021'de envantere girdi.

Yakın dönemde 2X450 HP gücündeki Bayraktar AKINCI A ve 2X750 HP gücündeki Bayraktar AKINCI B, Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin envanterine de katılmaya başladı.

70 BİN SAATTİR GÖKLERDE

Türkiye’nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 70 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

24 Şubat’ta gerçekleştirilen test faaliyetinde ise 2 X 850 HP olmak üzere toplamda 1700 HP güce sahip Bayraktar AKINCI C, 1 saatten fazla havada kaldı.

Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi.