Akit TV'de orucunuzu eşinizle açabilirsiniz önerisi

Akit TV'de ekrana gelen programda oruçlu kişinin çok özlemesi durumunda orucunu eşiyle açabileceğini söyledi.

Onbir ayın sultanı Ramazan geldi, insanlar oruçlarını tutmaya başladı. Koronavirüs tehdidi nedeniyle bu yıl hep birlikte sofralara oturulmasa da insanlar Ramazan ayının huzurunu yaşıyor.

Ramazan ayıyla birlikte ekranlarda özel programlar da başladı.

Akit TV'de yayınlanan programda kullanılan ifadeler izleyenleri şaşkına çevirdi.

"GERÇEKTEN HANIMINI ÇOK ÖZLEMİŞ, DAYANAMAMIŞ..."

İnanan Genç adlı programa konuk olan Dünya Hafızlık Eğitim Derneği Başkanı Mesut Özdemir, "İnsan orucu bozacak herhangi bir şeyle de orucunu açabilir. Bak söyleyim sana; belki çok tuhafınıza gidecek. Bir insan, gerçekten hanımını çok özlemiş dayanamamış iftara kadar beklemiş orucunu hanımıyla da açabilir. Evet var bu, fıkıh kitaplarında." ifadelerini kullandı.