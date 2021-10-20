Akkuyu için reaktör basınç tankı tabanı üretildi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu, üretim sürecine dair açıklama yaptı.

İlk ünitesinin 2023'te devreye alınmasının planlandığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşasında çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu'nun 3. güç ünitesine ait reaktör basınç tankı tabanı üretildi.

İKİ AŞAMALI ÜRETİM

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ekipman üretiminin şirketin makine yapımı bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM-technology'nin Volgodonsk'ta yer alan Atommash şubesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, iki aşamadan oluşan üretim sürecine ilişkin şu bilgiler verildi:

ÜRETİM SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞTİ

"İlk olarak boru şeklinde bir dövme çelik, metal levha elde etmek için Atommash'ın termal pres alanında preslenerek açıldı. İkinci aşamada ise taban şekillendirildi. 64 ton ağırlığında ve 300 milimetre kalınlığında olan yuvarlak tabaka, 6 saat boyunca üç aşamalı olarak maksimum 1020 derece ısıya tabi tutuldu. Ardından tabaka, bir vinç yardımıyla kalıba yerleştirilerek 10 bin ton/kuvvetlik baskı gücüyle preslendi."





"BİZE AYRI BİR SORUMLULUK YÜKLÜYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEM-technology Genel Müdürü Igor Kotov, Akkuyu NGS projesine yönelik çalışmaların aktif şekilde yürütüldüğünü ve devletin en üst makamlarınca yakından izlendiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun, ekipman teslimat takvimlerine tam olarak uyulması ve bu ekipmanın tüm unsurlarının Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu'nun şartları gereğince koşulsuz yerine getirilmesi konusunda bize ayrı bir sorumluluk yüklediğinin bilincindeyiz. Bugün, ortaklarımızla yakın ve profesyonel bir etkileşim içinde üretimin her aşamasını gerçekleştiriyoruz. Bu da en iyi çözümleri bulmamıza ve projenin genel ekonomik verimliliğini artırmamıza olanak sağlamaktadır."





AKKUYU İÇİN BELİRLENEN TAKVİM

Her biri 1200 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin, 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.