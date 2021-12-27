Akkuyu NGS'de temperleme işlemi yapıldı

Açıklamada, "Son aşamada reaktör tabanı, dokuz saat boyunca maksimum 910 derece sıcaklıkta bir yer altı fırınında ısıtıldı" denildi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Mersin'in Gülnar ilçesindeki yapımı sürüyor.

Santralin üçüncü güç ünitesi için nükleer reaktör tabanının temperleme işlemi gerçekleştirildi.

Bu işlem, metal sertleştirme ve dayanıklı hale getirme olarak biliniyor.

ÜÇÜNCÜ GÜÇ ÜNİTESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Akkuyu NGS üçüncü güç ünitesi için yapılan işlemin, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un makine yapımı bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM-technology'nin Volgodonsk şubesi uzmanları tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

DÖRT TEMEL İŞLEM

"Bir nükleer reaktörün tabanının imalatı, borunun kesilmesi, borunun açılması, ısıtılmış parçanın yarım küre şeklini alması için preslenmesi ve temperlenmesi olmak üzere dört temel işlemden oluşuyor.

910 DERECE SICAKLIK

Son aşamada reaktör tabanı, dokuz saat boyunca maksimum 910 derece sıcaklıkta bir yer altı fırınında ısıtıldı. Daha sonra uzmanlar, bir vinç yardımıyla kızgın iş parçasını suyla dolu bir yer altı söndürme tankının içine yerleştirdiler. Taban 1,5 saat boyunca bu tankta tutuldu.

Metalin gerekli mekanik özelliklerini elde etmek için reaktör tabanı 700 derece yaklaşık 40 saat gerçekleştirilen termal temperleme için bir fırına aktarıldı."