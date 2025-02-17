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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasına 100. kargo gemisi ulaştı. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh, "Deniz yoluyla gönderilen 100. kargo sevkiyatı, proje için önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerine ulaşması ve küresel ölçekteki etkisini artırması adına atılan önemli bir girişim olmaya devam ediyor...

Türkiye'nin enerjideki güçlü vizyonunu pekiştiren önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

100'ÜNCÜ KARGO GEMİSİ SANTRALE ULAŞTI

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası hızla ilerlerken, projeye dair sevkiyatlar da büyük bir titizlikle devam ediyor.

Son olarak, Akkuyu NGS Doğu Kargo Terminali'ne (Vostochny Terminali) Çin'den gelen 100. kargo gemisi ulaşarak, projenin lojistik anlamdaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

PROJE İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Çin Halk Cumhuriyeti'nden yola çıkan geminin terminale yanaşmasıyla ilgili tören düzenlendi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh, Akkuyu NGS Doğu Kargo Terminaline 100. yük gemisinin yanaşması vesilesiyle düzenlenen törende, deniz yoluyla gönderilen 100. kargo sevkiyatının, proje için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

PROJEYE DAİR DETAYLAR VERDİ

Malzeme ve ekipman tedarikinin kesintisizliği ile kurulmuş lojistik zincirlerinin, projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için vazgeçilmez şartlar olduğunu vurgulayan Butckikh, "1'inci Güç Ünitesi'nde devreye alma çalışmaları devam ederken, diğer ünitelerde, inşaat ve montaj çalışmaları sürüyor. Aynı zamanda NGS için ekipman ve malzeme sevkiyatları da devam ediyor.

Kısa bir süre önce Vostochny Kargo Terminaline ilk taze yakıt sevkiyatı ile 2'nci Güç Ünitesi için bir taşıma geçidi ve 3'üncü Güç Ünitesi için bir polar vinç teslim edildi. Yakında, 3'üncü Güç Ünitesinin reaktör bölümü için ekipman ve 4'üncü Güç Ünitesi için türbin üniteleri dahil olmak üzere sahada yeni kargolar bekliyoruz." diye konuştu.

"LİMAN 100 BİN TONDAN FAZLA KARGO KABUL ETTİ"

2019 yılında faaliyete geçirilen Vostochny Kargo Terminali'nin Akkuyu NGS'nin en önemli lojistik altyapısı olduğunu ve sahadaki ilk büyük yapı olduğuna işaret eden Butckikh, "Liman, nükleer güç santralin yaşam döngüsü boyunca kullanılacak. Terminal, işletimi sırasında halihazırda 100 bin tondan fazla kargo kabul etti. Farklı ülkelerden gemileri kabul ediyoruz ve bugün ilk kez Çin Halk Cumhuriyeti'nden bir kargo gemisini Akkuyu Nükleer Güç Santrali limanında ağırladık." dedi.

Kargo taşımacılığını organize etme ve destekleme konusunda çalışmalarıyla projenin deniz lojistiğinin istikrarını sağlayan ekipten de bahseden Butckikh, "Şirketimizin nakliye lojistiği ve gümrük departmanındaki çalışma arkadaşlarıma uzun yıllara dayanan emekleri için teşekkür etmek istiyorum. Vostochny Terminali'ndeki Türk meslektaşlarımızın profesyonelliğini ve deneyimini takdir ediyorum. Aramızda bulunan geminin kaptanına da Akkuyu NGS için önemli bir yükü deniz yoluyla güvenli ve güvenilir bir şekilde teslim ettiği için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

GEMİ KAPTANINA PLAKET VERİLDİ

Akkuyu Nükleer A.Ş. Liman Müdürü Okan Bozkurt da, Akkuyu NGS projesi için önemli bir etkinlikte bir araya gelmenin memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdi.

Doğu Kargo terminaline 100. kargo gemisinin başarılı bir şekilde geldiğini ifade eden Bozkurt, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Taiçang limanından ve Kore Cumhuriyeti'nin Gunsan limanına uğrayarak terminale gelen gemi, sahaya güvenli olarak şalt sahası ve turbo jeneratör tesisi bileşenlerinden oluşan bir parti ekipman teslim etti." dedi.

Konuşmaların ardından Genel Müdür Sergey Butckikh, geminin başarılı bir şekilde limana varışı ve yükün teslimi dolayısıyla Liman Müdürü Okan Bozkurt ile gemi kaptanı Wen Zhiqiang'a plaket verdi, çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

"TESİSLERİN HAZIR OLMA DURUMU YÜZDE 95'İN ÜZERİNDE"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh, törenin ardından gazetecilere Akkuyu NGS'deki yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Akkuyu NGS'nin 1'inci Güç Ünitesi'nde devreye alma çalışmalarının devam ettiğini belirten Butckikh, bunun, ünitenin tüm sistemlerinin bir dizi kontrol işleminden geçtiği ve işletmeye hazırlığının önemli bir aşaması olduğunu kaydetti. Butckikh, şöyle devam etti:

Güç ünitesindeki ana inşaat işleri tamamlandı. Aralık 2024'te, makine dairesindeki önemli bir aşama olan türbin montajını tamamladık. Bu, türbinin çark cihazına yerleştirilmesiyle tamamlanan bir dizi ardışık montaj işlemini içeren karmaşık bir çalışmaydı. Türbin artık işletmeye hazır. Uzmanlarımız boru hatlarını ve altyapı şebekelerini kuruyor. 2'nci Güç Ünitesi'nde reaktör ünitesinin ana ekipmanı kuruldu. Ekipmanların montajı ve ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine başlanması için hazırlıklar devam ediyor. Türbin bileşenleri monte ediliyor.



2'nci Güç Ünitesi için ilk parti nükleer yakıt da NGS sahasına teslim edildi. 3'üncü Güç Ünitesi'nde reaktör kabı tasarım konumuna yerleştirildi ve makine dairesinde türbin montajı ve temel betonlaması tamamlandı. 4'üncü Güç Ünitesi'nde reaktör şaft ekipmanları inşa ediliyor ve kuruluyor. Açık deniz ve kara hidrolik yapılarının inşası da son aşamaya geldi. Tesislerin hazır olma durumu yüzde 95'in üzerinde.

"TERMİNAL SANTRALİN YAŞAM DÖNGÜSÜ BOYUNCA FAALİYET GÖSTERECEK"

Gemilerin yanaştığı Vostochny Kargo Terminali hakkında da bilgi veren Butckikh, "Akkuyu NGS'nin en önemli lojistik altyapısı olup, kargoların deniz yoluyla kesintisiz olarak ulaştırılmasını sağlıyor. Terminale sadece Akkuyu NGS'ye yük getiren gemiler geliyor. Terminal rıhtımı, reaktör bileşenleri de dahil olmak üzere büyük boyutlu kargo, inşaat malzemeleri ve ekipmanları almak için uygun şekilde tasarlandı. Terminal, nükleer enerji santralinin tüm yaşam döngüsü boyunca faaliyet gösterecek." şeklinde konuştu.