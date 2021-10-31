Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne yıldırım düştü

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Türkiye'nin en önemli yatırımlarından biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) büyük bir tehlike atlatıldı.

Tam kapasite devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle Türkiye'nin yıllık elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayabilecek olan ve 7/24 inşasına devam edilen santrale yıldırım düştü.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Mersin'in Gülnar ilçesindeki şantiyede yıldırım düşmesiyle küçük çaplı yangın çıktı.

Santralin söndürme ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

"ELEKTRİK ALTYAPISI KISMEN ZARAR GÖRDÜ"

Olaya ilişkin Akkuyu Nükleer A.Ş. açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Akkuyu NGS sahasında itfaiyenin kontrol paneline yakın enerji nakil hattına yıldırım düşmesi sonucu, yardımcı trafo merkezi alanında bir yangın çıktığı acil bir mesajla öğrenilmiştir. Anında olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın önce kontrol altına alınmış, sonra da tamamen söndürülmüştür. Olay sonucunda kimse yaralanmamıştır. Tüm birimler, Akkuyu NGS sahasının acil müdahale prosedürüne ilişkin görevleri hızlı bir şekilde yerine getirmiştir. Yıldırım düşmesi, trafo merkezi alanındaki elektrik hatlarının altyapısına kısmen zarar vermiştir. Sahaya yeniden elektrik verilmesi sağlanmıştır. Şantiyedeki tüm inşaat çalışmaları her zamanki işleyişi ile devam etmektedir" denildi.









