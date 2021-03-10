Akkuyu Nükleer Santrali nerede, hangi şehirde? Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman bitecek?

Akkuyu Nükleer Santrali nerede, hangi şehirde? Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman bitecek?

Akkuyu Nükleer Santrali'nde Güç Santrali'nin üçüncü güç ünitesinin temeli atıldı. Vatandaşlar, Akkuyu Nükleer Santrali nerede? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte son gelişmeler..

İnşasının tamamlanması halinde Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olacak olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatına 2017 yılında başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Üçüncü Ünitesinin Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Bu gelişmelerle birlikte vatandaşlar Akkuyu’nun tam olarak nerede olacağını ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin nereye yapılacağını araştırıyor.

İşte Akkuyu Nükleer Santrali hakkında son gelişmeler..

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ NEREDE?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Mersin ilinin Gülnar ilçesinde bulunan Yanışlı mahallesinin Akkuyu mevkiinde inşa edilecek olan nükleer enerji santralidir.

Rus Rosatom şirketinin operatörü olduğu Akkuyu Nükleer Güç Santrali, her biri 1200 megavat gücünde olan dört üniteden oluşacak.

Her ünitesi devreye girdiğinde santralin 4800 megavat düzeyinde elektrik enerjisi sağlaması bekleniyor.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ PROJESİ HAKKINDA