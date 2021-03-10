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- Akkuyu Nükleer Santrali nerede, hangi şehirde? Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman bitecek?
Akkuyu Nükleer Santrali nerede, hangi şehirde? Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman bitecek?
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 16:18
- Güncelleme : 10.03.2021 - 16:28
İnşasının tamamlanması halinde Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olacak olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatına 2017 yılında başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Üçüncü Ünitesinin Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
Bu gelişmelerle birlikte vatandaşlar Akkuyu’nun tam olarak nerede olacağını ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin nereye yapılacağını araştırıyor.
İşte Akkuyu Nükleer Santrali hakkında son gelişmeler..
AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ NEREDE?
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Mersin ilinin Gülnar ilçesinde bulunan Yanışlı mahallesinin Akkuyu mevkiinde inşa edilecek olan nükleer enerji santralidir.
Rus Rosatom şirketinin operatörü olduğu Akkuyu Nükleer Güç Santrali, her biri 1200 megavat gücünde olan dört üniteden oluşacak.
Her ünitesi devreye girdiğinde santralin 4800 megavat düzeyinde elektrik enerjisi sağlaması bekleniyor.
AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ PROJESİ HAKKINDA
Türkiye ve Rusya arasında 2010 yılı Mayıs ayında imzalanan anlaşma kapsamında yapımı devam eden santralin ilk ünitesinin temeli, 3 Nisan 2018 tarihinde atıldı.
Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılının kutlanacağı 2023’te devreye alınması hedefleniyor.
Kalan 3 ünitenin ise birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.
Kesintisiz elektrik üretilebilme kapasitesine sahip santralin 60 yıl olarak planlanan işletim ömrünün 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunurken, tam kapasite ile devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek ve Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayabilecek.