Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün incelemelerde bulunmak üzere geldiği Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaat alandaki çalışmalar havadan görüntülendi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren ve Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye seyahati sonrası helikopterden incelemelerde bulunduğu Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaat alanının son hali havadan görüntülendi.

Çalışmaların 7 gün 24 saat devam ettiği inşaat, bölge ekonomisine de büyük katkı sağlayacak.

Akkuyu Nükleer güç santrali havadan görüntülendi VİDEO

EKONOMİYE 6 MİLYAR DOLARLIK GÜÇ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar katkıda bulunması bekleniyor. Proje aynı zamanda 4 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı.

4. ÜNİTENİN İNŞASINA GEÇİLDİ

Akkuyu NGS sahasında 4. ünitenin inşası için hazırlıklar sürüyor.

4. ünitenin reaktör binası inşası, türbin binası, yardımcı reaktör binası ve diğer ana tesislerinin inşası için başlayan çukur kazma çalışmaları, 655 metrekarelik bir alan üzerinde yapılıyor.

En alçak noktada çukur derinliği yaklaşık 12,5 metre olacak. İşçilerin toplamda yaklaşık 600 bin metreküp toprağı taşıması bekleniyor.

2026'DA TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS, her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşacak.

Santralin ilk ünitesinin 2023'te tamamlanarak üretime geçmesi planlanırken, diğer üniteler birer yıl arayla devreye girerek 2026 itibarıyla tam kapasite çalışmaya başlayacak.

TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU ÜRETECEK

Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle Türkiye'nin yıllık elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayabilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKKUYU'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretleri kapsamında Türkiye'nin ilk Nükleer Güç Santrali olan Akkuyu sahasında incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e geldi.

Erdoğan, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaat alanını helikopterden inceledi.

Çalışmaların son durumu hakkında Akkuyu yetkililerinden bilgi alan Erdoğan bölgede, Gözne Yaylası'na ve yöredeki diğer yaylalara ulaşım sağlayacak Mersin-Gözne yolunun da açılışını gerçekleştirecek.