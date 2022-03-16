Akkuyu Nükleer Santrali'nin ekipmanları Rusya'dan geldi

Akkuyu için Rusya'dan yola çıkarılan 1'inci güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanları olan stator, turbo jeneratör rotoru ve düşük basınçlı silindir inşaat sahasına getirildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde inşaa edilen ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali için çalışmalar devam ediyor.

NGS için Rusya'dan yola çıkarılan 1'inci güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanları Türkiye'ye vardı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 1’inci güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanları olan stator, turbo jeneratör rotoru ve düşük basınçlı silindir, inşaat sahasındaki Doğu Deniz Kargo Terminali’ne teslim edildi.

JENERATÖR VE EKİPMANLAR GELDİ

Toplam ağırlığı 1000 tonun üzerinde olan ekipmanlar arasındaki en büyük parça, 430 tonun üzerindeki ağırlığı ve 12 metrelik boyu ile turbo jeneratör statoru oluşturyor. Turbo jeneratörü ile birlikte teslim edilen diğer ekipmanların ağırlığı, turbo jeneratör rotoru 260 ton, düşük basınç silindir gövdesi tabanı 240 ton, düşük basınç silindir gövdesi üstü 147 tondan oluşuyor.

TAŞINMA İŞLEMİ 7 GÜN SÜRDÜ

Ağır ekipmanların gemiden indirilmesi için bin 250 ton ağırlık kaldırma kapasiteli Zoomlion ZCC 12500 paletli vinç kullanıldı. Türbin tesisinin ekipmanları vinç yardımıyla indirildikten sonra motorlu modüler taşıyıcılar ile özel yük platformlarına aktarıldı ve buradan da Akkuyu NGS inşaat sahasındaki geçici depolama alanına taşındı. Ekipmanların gemiden indirip taşınma işlemi 7 gün sürdü.

İLK GÜÇ ÜNİTESİNİN EKİPMANI BU YIL KURULACAK

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali (NGS) Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Turbo jeneratörün statoru, bir nükleer santralin en ağır ekipmanıdır. Bu nedenle nakliye şartları da kendine hastır. Yakın gelecekte, başka bir düşük basınçlı silindir gövdesinin ve ses izolasyonunu sağlayan türbin kasasının da gelmesini bekliyoruz. Bu yıl, ilk güç ünitesinin türbin binasının ana teknolojik ekipmanının kurulumuna başlamayı planlıyoruz" dedi.

CİHAZIN İŞLEYİŞİ

Akkuyu NGS sahasına ulaşan turbo jeneratör, rotor ve stator olmak üzere iki ana parçadan oluşuyor. 12 metre uzunluğunda çelik üç boyutlu silindirik bir yapı olan sabit statorun içinde güçlü bir mekanik enerji depolayıcısı olan bir rotor dönüyor. Bu ekipmanlar mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlıyor.

Akkuyu NGS'nin buhar türbininin tasarımı bir kombine yüksek ve orta basınç silindiri (YOBS) ve iki düşük basınç silindiri olmak üzere üç modülden oluşuyor. Her modül, içine buharın verildiği kanatlı bir silindir ile donatılıyor. Buhar, YOBS'den geçerek türbini döndürüyor ve böylelikle elektrik üretilmiş oluyor.

ÖZEL KOMİSYONLAR DENETLEDİ

Ekipmanın kabul işlemleri sırasında, Nükleer Düzenleme Kurumu uzmanları ile Akkuyu Nükleer A.Ş. ve ekipman tedarikçiliği görevini üstlenen AAEM Limited Şirketi temsilcileri de hazır bulundu. En yüksek kalite standartlarına göre yapılan denetimin ardından, türbin tesisinin ekipmanları deniz yoluyla Akkuyu NGS inşaat sahasına teslim ediliyor.

Ekipman kurulum çalışmaları için teslim edilmeden önce, nakliye sonrası sağlamlığını doğrulamak için de özel bir komisyon tarafından giriş kontrolü yapılıyor. Ardından tasarımın ve beraberindeki belgelerin tamamlanıp tamamlanmadığını ve kalitesini kontrol eden görsel, ölçüm ve diğer kontrol türleri gerçekleştiriliyor.