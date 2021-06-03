Akkuyu'da birinci ünitenin reaktör kabının montajı bitti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı" dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde, birinci ünitenin reaktör kabının montajı yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

"2023'E DOĞRU ADIM ADIM.."

Bakan Dönmez'in açıklaması şu şekilde;

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı.

Ülkemizin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerliyoruz.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, nükleer enerji ile taçlanacak. Hayırlı, uğurlu olsun."