Akkuyu'da dördüncü ünitenin inşaat lisansı verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Dönmez, "2023'e doğru adım adım ilerliyoruz" vurgusu yaptı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunuyor.

Tamamlandığında ülkenin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

AKKUYU İÇİN YENİ İNŞAAT LİSANSI TAMAM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, santral ile ilgili son gelişmeyi sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

"Yarım asırlık nükleer serüvenimizde 2023'e doğru adım adım ilerliyoruz." diyen Dönmez, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını taçlandıracak olan Akkuyu NGS’de önemli bir adım atıldı ve 4'üncü ünitenin inşaat lisansı verildi." dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK NGS İNŞAATI

Dönmez, Akkuyu'nun 4 ünitenin de eş zamanlı inşa edildiği dünyanın en büyük NGS inşaatı olacağını kaydetti.

İLK ÜNİTEDE HEDEF 2023

Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor.

Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

İstihdam oranı proje aşamalarına göre değişen Akkuyu NGS'de, inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 12 bin, işletme döneminde ise 4 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.

YILDA 35 MİLYAR KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETECEK

Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.