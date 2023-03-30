Akkuyu'ya ilk nükleer yakıt 27 Nisan'da gelecek

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Türkiye, nükleer enerji yolunda attığı adımla büyük bir yatırıma ev sahipliği yapıyor.
Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) hummalı çalışmalar sürüyor.
İnşa sürecinde önemli bir aşama daha yaklaşıyor.
Bakan Fatih Dönmez tarih verdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilk nükleer yakıtın 27 Nisan'da geleceğini duyurdu.
Bakan Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akkuyu'da sona yaklaşıyoruz. 27 Nisan'da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor. Böylece Akkuyu, nükleer tesis statüsü kazanacak" ifadelerine yer verdi.