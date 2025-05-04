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Haber Merkezi

Özgür Özel'e çirkin saldırı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in anma törenine katılmak üzere İstanbul Kültür Merkezi'ne (AKM) gitti.

Anma töreni binadan çıkış yapan Özel, kendisini beklenmedik bir olayın içinde buldu.

ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRI

Korumaları ile beraber aracına doğru yürüyen Özgür Özel, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Bölgedeki kalabalıktan istifade eden şahsın, Özel'in kafasına yumruk attığı anlar, anbean kameraya yansıdı.

YUMRUK ATTI

Özel kafasına aldığı darbe ile başını tutup yere eğilirken, çevresindeki korumalar ise onu güvenlik çemberine aldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırının ardından şahıs olay yerinden kaçamadan yakalandı.

Özel'in korumaları tarafından yakalanan şahıs, ekiplerce gözaltına alındı.