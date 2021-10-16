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    AKM’nin ışıkları yakıldı

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılması planlanan ve son rötuşları yapılan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ışıkları bugün itibariyle yakıldı.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 21:01
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 21:02
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    AKM’nin ışıkları yakıldı

    Atatürk Kültür Merkezi’nin inşaat çalışmalarında sona gelindi.

    2018 yılında inşasına başlanan AKM’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılması planlanıyor.

    IŞIKLARI YAKILDI

    Yapılan son rötuşlarla birlikte bugün itibariyle Atatürk Kültür Merkezi’nin ışıkları yakıldı. Işıklandırılan AKM’nin görüntüsü beğeni topladı.

    AKM’nin ışıkları yakıldı #1

    AKM’nin ışıkları yakıldı #2

    AKM’nin ışıkları yakıldı #3

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