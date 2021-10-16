Haberler

Gündem Haberleri

AKM’nin ışıkları yakıldı

AKM’nin ışıkları yakıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılması planlanan ve son rötuşları yapılan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ışıkları bugün itibariyle yakıldı.