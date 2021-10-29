AKM'nin maliyeti belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hizmete açılan AKM'nin 2,5 yılda rekor bir hızla yapıldığını ve inşasına 2 milyar lira harcandığını söyledi.

Türkiye kültürel bir yapısını daha ihya etti.

Yıllar önce tüm engellemelere rağmen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yıkılarak yerine daha modern bir bina yapmak için kollar sıvandı.

2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı yeni AKM binası bugün Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete açıldı.

Yeni binanın açılışı için düzenlenen törene Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler AKM’yi gezmelerinin ardından kurdele kesti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da programda yaptığı konuşmada yeni bina hakkında bilgi verdi.

24 SAAT ŞEHİRLE BİRLİKTE YAŞAYACAK

Bakan Ersoy, AKM'yi medeniyetlerin kalbi, Türk medeniyetinin baş tacı İstanbul'a armağan ettiklerini kaydederek, "AKM, geleneğin gelecekle buluştuğu bir kültür-sanat yapısıdır. Türk estetiğinin, modern yapı teknolojisiyle ve sanatın hemen bütün dallarına hizmet verecek donanım ve imkanlarla harmanlandığı bir eserdir. Burası çocuklarımızın öğrenerek, deneyimleyerek sanatla tanışacağı, sanatın, her yaş ve kesimden insanlarımızın hayatının bir parçası, bir alışkanlığı olmasını sağlayacak merkezdir. 365 gün 24 saat şehirle birlikte yaşayacak ve nefes alacaktır." ifadelerini kullandı.

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2 MİLYAR LİRA HARCANDI

Yapı hakkında genel bilgileri de paylaşan Ersoy, binanın inşası için 2 milyar lira harcandığını, mimarisinde yüzde 70 yerli malzeme kullanılan AKM'nin 5 bloktan oluştuğunu ve yaklaşık 96 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyledi.

2,5 YILDA TAMAMLANDI

Mehmet Nuri Ersoy, AKM'nin salgın koşullarına rağmen yaklaşık 2,5 yılda tamamlandığının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Bu bir rekordur ve bu başarı Türkiye'nindir. Şunu da ifade etmeliyim ki yenilik sadece fiziki değil aynı zamanda fikri yaklaşımda da kendini göstermektedir. Dünyadaki örnekleri inceleyerek ve kültür dünyamızın önde gelen isimleriyle istişare ederek AKM için yeni bir işletme modeli oluşturduk. Deneyimli profesyonellerden oluşan ekibiyle AKM, sanatı besleyen, çoğaltan ve her kesimden ziyaretçisini zengin içeriklerle buluşturabilen yapısıyla yoluna devam edecektir. Bakanlığımıza bağlı 5 sanat birimimiz burada yerleşik olarak bulunacak ve klasik Türk müziğinden tiyatro, opera ve baleye kadar farklı dallarda çalışmalarını sürdürecek."