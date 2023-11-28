AKOM İstanbullulara saat verdi: Bu saatlere hazırlıklı olun... Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da bugün saat 22.00 ve 10.00 arasında fırtınanın etkili olacağını açıkladı. Vatandaşlar, olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları için uyarıldı.

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Türkiye, kış mevsimini bu yıl erken yaşamaya başladı.

Yurt genelinde devam eden sağanak yağmur ve şiddetli fırtına vatandaşları olumsuz etkiliyor.

İstanbul'da da geçtiğimiz haftadan bu yana sert soğuk ve aralıklarla yağmur etkili oluyor.

Megakent'e uyarı üzerine uyarı

Pazar günü için AKOM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, vatandaşları uyararak fırtına beklendiğini açıklamıştı.

Megakentliler, kar yağışını da beklerken sert soğuk yüzünü gösterdi.

AKOM'dan yeni açıklama

Son olarak AKOM’dan yeni bir uyarı daha geldi.

Yapılan açıklamada, hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün itibarıyla etkisini kaybetmesi, akşam saatlerinden itibaren de bölgeye yeni bir alçak basınç sisteminin girmesinin beklendiği belirtildi.

Saat verildi

Rüzgarın kuvvetlenmesi ve zaman zaman sağanak yağmurun da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bugün saat 22.00 ila yarın 10.00 saatleri arasında il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların hazırlıklı ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.