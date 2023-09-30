AKOM İstanbul için saat verdi! İstanbul'da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da saat 18.00’den itibaren 100 kg ve üzeri yağış beklendiğini belirterek tedbirli olma ve trafiğe çıkmama uyarısı yaptı.

ensonhaber.com Türkiye'de sıcak havalar yavaş yavaş yerini yağışlı havalara bırakıyor... Ekim ayıyla birlikte yurtta birçok noktada sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. Megakent İstanbul'da sağanak yağışların etkisini gösterdiği iller arasında. Kentte etkisini gösteren yağışlar Başakşehir, Küçükçekmece gibi ilçelerde sel felaketine sebep oldu. Devam eden sağanak yağış, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracak. AKOM yağış için saat verdi Bunun ardından İstanbul Valiliği ve İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sık sık uyarılarda bulundu. AKOM'dan yeni bir uyarı daha geldi. AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00’den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kg ve üzeri yağış alması bekleniyor. AKOM’dan yapılan açıklamada, aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, İstanbulluların da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi. İstanbul'da hava durumu Bir diğer yandan İstanbul’da hava sıcaklıkları, hafta sonu 22-25 derece arasında seyredecek. İstanbul’da hava sıcaklıkları 5 Ekim’e kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.