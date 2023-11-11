AKOM uyardı! İstanbul'a fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor... Meteoroloji uyarıları ile birçok ilde yağış beklenirken, AKOM'dan bir uyarı geldi. Buna göre İstanbul'da fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı

ensonhaber.com

Türkiye bu yıl yaz sezonuna da geç başladı, kış sezonuna da.

Kasım ayının ortalarına doğru ilerlerken, artık yağışlar başladı.

Yurt genelinde kuraklık problemi baş gösterirken, yağışlar birer birer başladı.

Yağışlar başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege kıyıları, Manisa, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanağa teslim olacağını duyurdu.

Yağışların Marmara (Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri, İzmir’in kuzeyi, Zonguldak, Düzce ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKOM uyardı!

Bir diğer yandan İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Megakentte yaşayanlar için bir uyarıda bulundu.

AKOM, İstanbullulara fırtına ve yağış çağrısında bulundu.

Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor

İşte o açıklama;