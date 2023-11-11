AKOM uyardı! İstanbul'a fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor...

Türkiye bu yıl yaz sezonuna da geç başladı, kış sezonuna da.
Kasım ayının ortalarına doğru ilerlerken, artık yağışlar başladı.
Yurt genelinde kuraklık problemi baş gösterirken, yağışlar birer birer başladı.
Yağışlar başlıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege kıyıları, Manisa, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanağa teslim olacağını duyurdu.
Yağışların Marmara (Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri, İzmir’in kuzeyi, Zonguldak, Düzce ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AKOM uyardı!
Bir diğer yandan İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Megakentte yaşayanlar için bir uyarıda bulundu.
AKOM, İstanbullulara fırtına ve yağış çağrısında bulundu.
Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor
İşte o açıklama;
İstanbul’da lodos yönülü rüzgarın cumartesi öğle saatlerinden sonra şiddetinin artıracağı, akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde olması bekleniyor. Beraberinde ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi yaşanacağı tahmin ediliyor. Fırtına ve yağışlı havanın pazar günü sabah erken saatlerden sonra bölgemizi terk edeceği ön görülmektedir.
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