AKOM uyardı: İstanbul'da kar yağışı bekleniyor İstanbul’da hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklendiği belirtildi. Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olacağının öngörüldüğü ifade edildi.

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İHA

İstanbul’da güne, 5 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte parçalı bulutlu bir gökyüzü ile başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıklar 2-4 derece düşecek

Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü karla karışık yağmur

Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların; pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.

Ay sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyredecek

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)