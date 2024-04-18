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AKOM uyardı: İstanbul'da pazar gününe kadar yağış etkili olacak

AKOM uyardı: İstanbul'da pazar gününe kadar yağış etkili olacak Hafta boyunca 20 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklıkların hafta sonuna doğru 13 dereceye kadar düşmesi ve pazar gününe kadar da kuvvetli sağanağın etkili olması bekleniyor.