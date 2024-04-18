AKOM uyardı: İstanbul'da pazar gününe kadar yağış etkili olacak

9 günlük bayram tatili süresince yurt genelinde adeta yaz sıcaklıkları etkili oldu.
İstanbul da bu illerin arasında yer aldı.
Öyle ki sıcak havayı fırsat bilen megakentliler kendilerini dışarıya attı.
Megakentte gri hava etkili
Tatilin sona ermesiyle İstanbul'da sıcak havadan eser kalmadı.
Rüzgar ve zaman zaman çiseleyen yağmurla birlikte gri hava etkili olmaya başladı.
AKOM'dan yağış uyarısı
Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) uyarıda bulundu.
AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtildi.
Sıcaklıklar düşecek
Hafta boyunca 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyden saatte 20-50 kilometre hızla kuvvetlenmesiyle birlikte 13-17 derece aralığına gerileyeceği aktarıldı.
Pazar gününe kadar devam edecek
Açıklamada, "Pazar gününe kadar il genelinde kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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