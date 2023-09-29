AKOM uyardı! İstanbulluları hafta sonu şiddetli yağış bekliyor... Birkaç gündür etkisini gösteren sağanak yağış, cumartesi günü şiddetleniyor. AKOM, hafta sonu boyunca şiddetli yağışın etkili olacağını duyurdu.

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Türkiye, yakın tarihin en sıcak yaz sezonunun etkisinden çıkıyor.

Ülke genelinde kısa geçiş süreci etkileri hakim.

Megakent İstanbul'da da durum değişmedi. Kent genelinde başlayan sağanak yağış, belirli bölgelerde sele neden oldu.

Öyle ki dün Başakşehir, Küçükçekmece gibi ilçelerde sel felaketi yaşandı.

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni bir uyarıda bulundu.

Yağış cumartesi günü şiddetleniyor

Uyarıda, gün içerisinde etkisini kaybeden yağışın kısa süreli ve yerel olarak görüleceği belirtilen açıklamada, yağışların 30 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi.

Hafta sonu yağışlı geçecek

AKOM, 1 Ekim pazar günü, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyardı.

Bir diğer yandan İstanbul’da hava sıcaklıkları, hafta sonu 22-25 derece arasında seyredecek.

İstanbul’da hava sıcaklıkları 5 Ekim’e kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.