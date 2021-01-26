AKOM uyardı: Kar İstanbul'a geri dönüyor

Trakya ve İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken AKOM, İstanbul için kar uyarısı yaptı.

Türkiye kısa süre önce karlı ve soğuk havanın etkisine girdi.

Özellikle İstanbul'da görülen iki günlük kar yağışının ardından gelen güneşli hava, dün itibarıyla tekrar yerini yağmura bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre kar geri dönüyor.

TRAKYA KAR ETKİSİNE GİRİYOR

Müdürlükten yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde görülecek olan kar yağışlarının yoğun (20-40 cm) olarak gerçekleşmesi beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Ayrıca Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için turuncu renk kodlu uyarı da verildi.

İSTANBUL İÇİN UYARI

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken, çarşamba öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstermesi tahmin ediliyor.

AKOM’un paylaştığı verilere göre Güneyli yönlerden (Lodos) fırtına şeklinde esen 30-65 km/s aralığında hızla esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlere dönmesi ve şiddetini daha da arttırarak (50-80km/s) etkili olması bekleniyor.

Kuzeyden taşınacak soğuk havanın etkisiyle 15 derece olan sıcaklıklar, 8 ile 12 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyecek.

İLÇE İLÇE KAR RAPORU

Çarşamba öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayarak hızla soğuyan hava nedeni ile yağışların il genelinde karla karışık yağmur, şehir merkezi dışında kalan kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos vb.) ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

AKOM verilerinde, mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların 2-3 derece daha fazla azalması ihtimaline yer verilirken, böyle bir durumda yağışların şehir merkezinde kara dönüşebileceği bilgisi paylaşıldı.