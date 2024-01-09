AKOM ve Meteoroloji uyarı vermişti! İstanbul'da kar yağışı başladı... 2024 yılının ilk kar taneleri İstanbul'a düştü. Sağanağın ardından başlayan kar, etkisini giderek artırırken, megakentin bazı bölgelerinde tutma derecesine geldi. Öyle ki bazı vatandaşlar kar topu oynadı.

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DHA

Uyarı üzerine uyarı verilen kar yağışı, İstanbul'da kendini gösterdi.

Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği, günlerdir vatandaşlara sıcak havaların düşeceği ve kar yağışının başlayacağı yönünde "dikkat" çağrıları verdi.

Hava sıcaklığı düştü

İstanbullular, yeni güne buz gibi bir havayla başladı.

Aynı zamanda gece saatlerinde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği de belirtildi.

Birkaç saat içerisinde ise kar tanelerinin kente düştüğü gözlemlendi.

Birçok ilçeden sıra sıra kar haberi

Böylelikle 2024 yılının ilk kar yağışı başlamış oldu.

Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane'de sulu karın yağdığı gözlendi.

Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görülüyor.

Anadolu Yakası'nın yüksek yerlerinden Aydos Ormanı'nda da aralıklı kar yağışı başladı.

Kar topu oynadılar

Buradan gelen görüntülerden kar yağışı oldukça yoğun gözlemlendi.

Aydos'ta ormanlık alanlar ve yollar adeta beyaz örtü ile kaplandı.

Öyle ki kar yağışını gören vatandaşlar sokağa inerek keyif bile çıkardı.

Bazı vatandaşların kar topu oynadıkları görüldü.

Trafiği etkiledi

Kar yağışının megakente bir etkisi de hiç şüphesiz trafik.

Haftanın sağanakla başlayan ikinci günü ilerleyen saatlerde kar yağışına dönüşürken trafik de etkilendi.

Sabah saatlerinde yüzde 70'in üzerinde görülen trafik yoğunluğu saat 12.15 itibarıyla ise yüzde 63 civarında seyrediyor.

5 günlük hava tahmin raporu

Bir diğer yandan önümüzdeki günlerde İstanbul'da hangi hava koşullarının yaşanacağı da merak konusu.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre bugün karla karışık yağışlı, çarşamba günü yağmurlu, perşembe günü bulutlu, cuma günü karla karışık yağmur ve cumartesi günü için ise yeniden karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtiliyor.

9 Ocak Salı günü hava durumu

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13 Ocak Cumartesi günü hava durumu

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)