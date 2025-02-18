AKOM'dan İstanbul için uyarı: Şiddetli kar ve fırtına geliyor

İHA

İstanbulluların kar bekleyişi sürüyor...

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışlı hava etkili oldu. Ancak, bazı ilçeler beyaza bürünürken bazı ilçeler de ise beklenen yağış gerçekleşmedi.

İstanbulluların kar hasreti sürerken AKOM'dan sevindiren haber geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), konuya ilişkin uyarılarda bulundu.

TURUNCU KODLU UYARI

AKOM, İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu uyarı verdi. Sıcaklıkların hızla düşeceği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

19 Şubat Çarşamba saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Aynı gün saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

40 SANTİMETRE VE ÜZERİ KAR ÖRTÜSÜ OLUŞABİLİR

AKOM’un tahminlerine göre, kar kalınlığı bölgelere göre değişiklik gösterecek.

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 santimetre, E-5 ile TEM arasında 10-30 santimetre, TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 santimetre, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 santimetre ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

20 Şubat Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.

Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

AKOM ÖNLEM ALINMASI ÇAĞRISI YAPTI

AKOM, kamu kurumları ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarının korunması, sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi" önlemlerinde bulundu.

EN AZ BİR HAFTA BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Hava şartlarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken, gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi.