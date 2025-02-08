AKOM'dan İstanbul'a yeni hafta için kar yağışı uyarısı

Haber Merkezi

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının yurda ulaşmasıyla birlikte İstanbul'da bu hafta özellikle yüksek bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, sağanak yağışlı geçmesi beklenen hafta sonunun ardından İstanbullulara yeni bir kar uyarısında daha bulundu.

Pazartesi günü İstanbul'da tekrardan kar yağışının etkili olacağını belirtildi.

SICAKLIK DAHA DA DÜŞÜYOR

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava raporuna göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur; yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.