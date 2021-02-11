AKOM'dan İstanbullulara kar uyarısı

AFET Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazar günü kentte kar yağışının etkili olacağını ve Sibirya soğuklarının yaşanacağını duyurdu.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da hafta sonundan itibaren etkisini göstermesi beklenen kar yağışı ile ilgili açıklama yaptı.

AKOM'un açıklamasında, kentte pazar günü kar yağacağı uyarısı yapıldı.

SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR

Yarın erken saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapacağının tahmin edildiği bildirildi.

Cumartesiyi pazara bağlayan gece ise sıcaklıkların 3 dereceler civarına gerilemesi, beklenen soğuk hava ile birlikte yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması beklendiği duyuruldu.

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta da etkili olmaya devam edeceği, 0 derecenin altına gerilemesi beklenen dondurucu soğuklar ile birlikte kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildi.

AKŞAM SAATLERİNDE LODOS ETKİLİ OLACAK

Bugün akşam saatlerinden itibaren lodos yönlü rüzgarın tekrardan etkisini artırarak aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) etkili olmaya devam edeceği; beraberinde, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı yer aldı.

7 BİN PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. Kentin komuta merkezi AKOM’da tüm İBB birimleri, alarm durumuna geçti. İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1.351 araç- iş makinesi ve 7 bin 031 personeli ile görev yapacak.

BUZLANMALAR İÇİN ÖNLEM ALINDI

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek, ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı.

Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek.