İstanbul’da kar yağışının etkili olacağını belirten AKOM, karlı havanın il genelinde kaç gün süreceğini de açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM), İstanbullulara kar yağışıyla ilgili uyarı geldi.

AKOM verilerine göre, cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesinin ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili bir kar yağışı olacağının tahmin edildiği belirtildi.

“NÖBETİMİZİ TUTUYORUZ”

AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü, şu açıklamalarda bulundu:

“Dün sabahtan itibaren ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Havanın soğumaya başlamasıyla beraber burada yaklaşık 19’a yakın birimimizle nöbetimizi tutuyoruz.

AKOM’dan İstanbullulara kar uyarısı: 4-5 gün sürmesi bekleniyor VİDEO





“CUMA AKŞAMINDAN İTİBAREN GELECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR”

Gece çok ciddi bir kar yağışı olmadı. Lokal bazı yüksek kesimlerde aralıklarla görüldü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden aldığımız genel bilgiler doğrultusunda esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor.

“BU SEFERKİ KUVVETLİ OLACAK”

Bu seferki gelen sistem, meteorolojik parametreler doğrultusunda biraz daha kuvvetli bir sistem ve yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor. Büyük ihtimal yarın gerekli açıklamalar yapılmış olur.





“AKSİYON PLANLARIMIZI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ”

Biz de Meteoroloji Genel Müdürümüzle bu konuda sürekli istişare halindeyiz. Ona göre hem vatandaşların uyarılması hem buna göre aksiyon planlarımızı tekrar gözden geçireceğiz.

“4-5 GÜN SÜRECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR”

Şu ana kadar gördüğümüz kar yağışları lokal ve genelde yüksek kesimlerde oldu. Çocuklar maalesef doya doya kar topu oynayamadılar ama şu anki beklenti, hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor. Cuma günü öğlen saatlerinden itibaren havanın soğuyacağı tahmin ediliyor. Cuma günü öğlen saatlerinden sonra belki karla karışık yağmur başlayabilir. Sistemin daha sonra etkisini artırarak cumartesi, pazar olmak üzere yine 4-5 gün süreyle sürdüreceği tahmin ediliyor. Meteorolojik parametreler son güne kadar değişebiliyor. Biz de sürekli gözlem halindeyiz.”