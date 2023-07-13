AKOM uyardı: Bugün ve yarına dikkat!

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Türkiye kavruluyor...

Uzmanlar günlerce, Afrika üzerinden gelmesi beklenen sıcak hava dalgası için uyarılarda bulundu.

Beklenen sıcaklıklar ise yurtta hakim olmaya başladı.

Bu durum, vatandaşlar için olumsuzluklara yol açtı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı İstanbul'u da etkisi altına aldı.

Kimileri dışarı çıkmamaya özen gösterirken kimileri ise gölgelik alanlara akın etti.

Öte yandan uzmanlar, saat vererek de uyarmaya devam ederken İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) açıklamada bulundu.

Vatandaşlar, saat 10.00 – 16.00 arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri yönünde uyarıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bugün öğle saatleri itibariyle İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden Afrika kökenli yeni ve sıcak hava dalgası altına giriyor. Aynı anda etkili olan iki ayrı sistemin çöl sıcaklarını batı kesimlere taşımasıyla 2 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine yükseleceği, bölgesel olarak yeni sıcaklık rekorlarının ölçülebileceği tahmin ediliyor.