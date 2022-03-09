AKOM'dan kar uyarısı: Kalınlık 20 santimetreyi bulabilir

AKOM Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak, “Şehir merkezinde ve Boğaz çevresinde 10-20 santimetre arasında kar kalınlıkları ölçülebilir” dedi.

İstanbul’da mart ayı ortalamalarının üzerinde gerçekleşmesi beklenen kar yağışı için imkanlar şimdiden seferber edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısı kapsamında, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) gerekli önlemleri aldı.

AKOM koordinasyonunda, İstanbul'un 4023 kilometrelik yol ağında çalışmalar bu sabahtan itibaren başladı.

2000 ARAÇ VE 9500 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Kar küreme araçları ve tuzlar yol kenarlarına yerleştirildi.

AKOM'dan alınan verilere göre, 2000 araç ve 9500 personelin kar yağışı uyarılarının kapsadığı günler boyunca görev yapacağı öğrenildi.

220 BİN TON TUZ VE 1290 TON SOLÜSYON HAZIR

465 müdahale noktasında hazır bekletilen araçların yanı sıra, 220 bin ton tuz ve 1290 ton solüsyon hazırda bekletiliyor.

"87 KADAR OLMASA DA 2’NCİ SIRAYA YERLEŞİR"

AKOM Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak, şu açıklamalarda bulundu:

"İstanbul'un uzun yıllar ortalamasına baktığımızda Mart'ta çok sık kar almaz. 1987 yılı özel bir yıldı. 10 gün süreyle İstanbul’a kar yağdı. Şu anki beklenen durum mart ayı ortalamalarının üzerinde 87 kadar olmasa da ikinci sıraya yerleşir gibi gözüküyor.

“KAR KALINLIĞI BOĞAZ ÇEVRESİNDE 10-20 CM ÖLÇÜLEBİLİR”

Çarşamba gece saatlerinden itibaren Sibirya soğukları hâkim olacak. Cumartesi pazar da yağış devam edecek gibi duruyor. Şehir merkezinde ve Boğaz çevresinde 10 cm ve 20 cm arasında kar kalınlıkları ölçülebilir.





“KUVVETLİ RÜZGARIN SAATTEKİ HIZI 70 KM’YE KADAR BULABİLİR”

Bugün için riskli bir durum yok. Perşembe sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey bölgelerinden itibaren, kuzey güney istikametinde kar yağışı geçişleri başlayacak. Perşembe sabah 05.00'ten sonra etkili olmasını bekliyoruz. Perşembe günü tam gün kar yağışı olacak. Kuvvetli rüzgarın saatteki hızı 70 km’ye kadar bulabilir. Çarşamba için zaten karla karışık yağmur yağacak diye uyarılar yapılmıştı. Çarşamba günkü yağışlar çok etkili olmayacak.”