Haberler



Gündem



AKOM'dan üst üste uyarılar! Kar yağabilir: Gizli buzlanmaya dikkat...

AKOM'dan üst üste uyarılar! Kar yağabilir: Gizli buzlanmaya dikkat... Kentte yağışların cuma günü öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Aynı zamanda gizli buzlanma konusunda da sürücülere dikkat çağrısı yapıldı.