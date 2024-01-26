AKPM'de Türkiye ve Azerbaycan karşıtı raporları imzalayan DEM'li vekil Türkiye'yi şikayet etti Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayan 2 rapora evet oyu veren ve imzacı olan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, Türkiye'yi şikayet ederek bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük istedi.

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Konu PKK ve Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları olunca Avrupa kurumlarında tavır şaşmıyor.

Bu kapsamda yeni bir skandala imza atıldı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) gündemi, Ermeni lobileri eliyle hazırlanan ve Azerbaycan'ı suçlayan rapor ile Türkiye'yi işkenceci ülkeler arasında gösteren iftira dolu iki rapordu.

AKPM'de skandal: Türkiye ve Azerbaycan karşıtı iki rapor oylandı

Azerbaycan, Karabağ’da Ermeni çetelerin ateşi altında kalan Ermeni sivilleri koruma altına alıp, güvenli şekilde bölgeden tahliye etmişti.

Siviller gönüllü gitmiş ve geri dönüşleri garanti altına alınmıştı.

Ancak Ermenistan, Fransa’nın desteğiyle elde ettiği lobi sayesinde yalan ve iftiralarla dolu bir rapor hazırlattı.

Bunun yanında başka bir raporda ise Türkiye hedef alındı.

Türkiye’yi işkence ile itham eden bir rapor daha görüşüldü ve oylamaya sunuldu.

DEM Partili Berdan Öztürk, evet oyu verip imza attı

Azerbaycan ve Türkiye'nin suçlandığı bu iki rapor da kabul edilirken TBMM'den parlamentoda bulunan bir ismin evet oyu kayıtlara geçti.

Her ülkeden temsilci bulunduran parlamentoda bulunan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, her iki rapora da evet oyu vererek imzacı oldu.

Berdan Öztürk, Türkiye ve Azerbaycan karşıtı raporlara evet oylarını verdikten sonra söz aldı.

Türkiye'yi şikayet edip Öcalan'a özgürlük istedi

Türkiye’yi AKPM’ye şikayet eden Öztürk, “Türkiye’de sistematik işkence vardır, ülkemdeki işkence ve kötü muamelelerin bir özetini vermek istiyorum.” dedi.

DEM Partili Öztürk, daha sonra da PKK elebaşına Öcalan’a özgürlük istedi.