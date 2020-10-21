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    Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 17 şüpheli gözaltında

    Aksaray merkezli 9 ilde, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 21.10.2020 - 14:32
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    Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 17 şüpheli gözaltında

    Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    EMNİYET MAHREM YAPILANMASINDAKİ 17 ZANLI YAKALANDI

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Aksaray merkezli Konya, Niğde, Mersin, Adana, Ankara, Kayseri, İzmir ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi.

    Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 zanlı yakalandı.

    Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 17 şüpheli gözaltında #1

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