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Aksaray metro istasyonunun tavanı aktı
Yağışın etkisiyle su sızıntısının yaşandığı bölge, ekipler tarafından şeritle kapatıldı.
- İHA
- 21.05.2021 - 17:42
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası Fatih’teki Aksaray metro istasyonunun tavanından su aktı.
Yağmur nedeniyle metro girişindeki alanın tavandan içeriye sızan yağmur sularından dolayı istasyon görevlileri önlem aldı.
ŞERİT ÇEKİLDİ
Tavanın aktığı bölgeyi ‘dikkat kaygan zemin’ uyarısı koyan görevliler şeritle alanı kapatarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.