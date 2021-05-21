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    Aksaray metro istasyonunun tavanı aktı

    Yağışın etkisiyle su sızıntısının yaşandığı bölge, ekipler tarafından şeritle kapatıldı.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 17:42
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    Aksaray metro istasyonunun tavanı aktı

    İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası Fatih’teki Aksaray metro istasyonunun tavanından su aktı.

    Yağmur nedeniyle metro girişindeki alanın tavandan içeriye sızan yağmur sularından dolayı istasyon görevlileri önlem aldı.

    ŞERİT ÇEKİLDİ

    Tavanın aktığı bölgeyi ‘dikkat kaygan zemin’ uyarısı koyan görevliler şeritle alanı kapatarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.

    Aksaray metro istasyonunun tavanı aktı #1

    Aksaray metro istasyonunun tavanı aktı #2

    Aksaray metro istasyonunun tavanı aktı #3

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