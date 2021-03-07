Türkiye'de ilk kez tam kapanmanın uygulandığı, çok yüksek riskli iller arasında yer alan Aksaray'da, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan çok yüksek riskli 17 il arasında yer alarak risk haritasında kırmızı renkte bulunan Aksaray, mavi renkle gösterilen düşük riskli iller kategorisine geçebilmek için tam kapanmaya gitti.

ŞEHİR BAZLI TAM KAPANMA İLK KEZ UYGULANDI

Son açıklanan illere göre haftalık vaka sayısında 100 binde 140,89 kişi ile yüksek bir orana sahip Aksaray, bakkal, market, fırın, kuruyemişçi, kasap gibi tüm istisnalar ortadan kaldırılarak pazar günü kapandı.

Aksaray tam kapandı, şehir sessizliğe büründü

HAFTA İÇİ DUYURU YAPILDI, VATANDAŞLAR KAPANMAYA SORUNSUZ UYDU

Hafta içi duyurulan kapanma kararı sonrası alışverişini Cumartesi gününden yapanlar cadde ve sokakları boş bıraktı. Şehirde kapanma kararına uyulduğu görülürken yaşanan sessizlik görüntülere yansıdı.

Türkiye'de ilk defa tam kapanmanın uygulandığı kentte sadece süt üreticileri, sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabiliyor.