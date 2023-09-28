Aksaraya'da müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi albay yakalandı

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Yurtta FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda yurt genelinde, FETÖ terör örgütü üyeleri tek tek tespit ediliyor.

Ekipler, örgüt mensubu olduğu belirlenen ve firari olan teröristlerin izini sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda yeni bir çalışmayı açıkladı.

1.683 operasyon düzenlendi

Bakan Yerlikaya, 1 Haziran-26 Eylül tarihleri arasında FETÖ'ye yönelik 1.683 operasyon yapıldığını açıkladı.

Aksaray'da saklanan FETÖ'cü albay yakalandı

Yapılan çalışmalarda da 15 Temmuz darbe girişiminde müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi Albay Şaban Demiraslan'ın, Aksaray'da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandığı ifade edildi.

"Tek tek yakalayıp adalete teslim ediyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

15 Temmuz hain darbe girişiminde "Topçu ve Füze Okul Komutanlığında" görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi Albay Şaban Demiraslan #Aksaray'da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.



#Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında 15 Temmuz hain darbe girişimindeki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ'cü Albay Şaban Demiraslan yakalanarak adalete teslim edildi.



Operasyonu düzenleyen Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımızı ve Aksaray İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum.



1 Haziran-26 Eylül tarihleri arasında FETÖ'ye yönelik 1.683 operasyon yapıldı.



2500 şahıs gözaltına alındı, 510'u tutuklandı.



Masum vatandaşlarımızın üzerine ateş açmaktan geri durmayan hain FETÖ'cülerin inlerine giriyor, her birini tek tek yakalayıp adalete teslim ediyoruz.



Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.