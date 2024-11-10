Aksaray'da 450 öğrenciyle 10 Kasım koreografisi

DHA

Aksaray Necmiye-Mehmet Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 86. yılında özel bir koreografi ile andı.

450 ÖĞRENCİ, KOREOGRAFİ İLE ATATÜRK'Ü ANDI

450 öğrencinin bedenleriyle oluşturduğu görsel şölende, Atatürk’ün imzası ile doğum ve ölüm tarihi yer aldı. O anlar, havadan çekilen görüntülerle kayda alındı ve sosyal medya üzerinden paylaşıldı.