Aksaray'da Suriye uyruklu Neof İdris (26), köpeğini beslediği sırada yanlarına gelen başka bir köpek, yeğeni Fevvaz El İdris'e (6) saldırılıp, başından ve karnından ısırdı.

Aksaray'da Somuncu Baba Mahallesinde meydana gelen olayda Neof İdris, yeğeni Fevvaz El İdris ile müstakil evlerinin önünde beslediği köpeğine yiyecek verdi.

Bu sırada yanlarına gelen başka bir köpek minik Fevvaz'a saldırıp, başı ve karnından ısırdı.

BAŞINDAN VE KARNINDAN ISIRILDI

Neof İdris, müdahale ettiği köpeği bölgeden uzaklaştırdı. Yaralanan Fevvaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Fevvaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre gözlem altında tutukluktan sonra taburcu edileceği belirtildi.

"BAŞIBOŞ KÖPEK YEĞENİME SALDIRDI"

Olayı anlatan dayı Neof İdris, "Köpeğimize et verirken başka başıboş köpek yeğenime saldırdı. Hemen müdahale edip kurtardım. Bu esnada kafasından ve karnından ısırdı." dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Aksaray'da 6 yaşındaki Fevvaz, köpeğin saldırısıyla yaralandı VİDEO