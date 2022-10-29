Vali Hamza Aydoğdu, cenaze sahiplerinin gelenlere yemek dağıtmak için kredi çekip borçlandığını ve zora düştüğünü vurgulayarak, kent genelinde cenaze yemeği dağıtımını yasakladı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Somuncu Baba Külliyesi'nde katıldığı cenaze namazında, çok konuşulacak bir ifade ortaya attı.

Vali Aydoğdu, namaz sonrasında 'cenazelerde yemek dağıtımı' hakkında çıkarılan bir yeniliği açıkladı.

Valilik tarafından kararın alındığını vurgulayan Aydoğdu, cenaze yemeklerinin yasaklandığını duyurdu. Valilik, bu kararı gerekli kurumlara 'Genel emir' adı altında bir yazı ile ulaştırdı.

Aksaray'da, cenaze evinde yemek dağıtımı yasaklandı VİDEO

"Peygamberimiz cenaze evine yemek gönderirmiş"

Vali Aydoğdu, düzenleme ile ilgili, şu açıklamalarda bulundu;

“Aksaray’da bir esnafımızın annesinin cenaze namazını kıldık. Bizim dinimizde, medeniyetimizde ve kültürümüzde cenaze olduğunda bir an önce hızlı bir şekilde yıkayıp defnetmemiz gerekiyor. Hocalarımız ve büyüklerimizden öğrendiğimiz kadarıyla Peygamber Efendimiz, cenaze evine yemek gönderirmiş.

Cenaze yemeği için borç alınıp kredi çekiliyor

Son zamanlarda Türkiye genelinde garip bir uygulama var. Cenazesi olan, gelenlere yemek ikram ediyor. Cenazede bir iki kişi olduğunda problem yok. Ama 200 ile 300 kişi bir araya geldiğini düşündüğümüzde maddi durumu iyi olmayan çevresinden borç alıyor ya da gidip kredi çekiyor. Bu yanlış geleneği bir resmi yazıyla imam ile müftülerimiz ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare ederek Aksaray bir model olsun istedik ve bu uygulamaya son veriyoruz.





"Cenaze evinde bayram havasında yemek beklemek kabul edilir değil"

Cenazede bize düşen, dua okuyup başsağlığı dilemek ve vazifemizi yaptıktan sonra oradan ayrılmaktır. Cenaze evinde sanki bayram havasında yemek yenmesini beklemek ya da ikramı beklemek, cenaze sahibinin de bu psikoloji içerisine girip bu mahcubiyet içerisinde ‘Ben yemek ikram etmezsem gelenlere ayıp olur’ diye sağdan soldan borç alması ve bankadan kredi çekmesi kabul edilir bir şey değil.”

"Cenaze sahiplerinin yemek vermesini yasaklıyoruz"

Uygulamanın yurt geneline örnek olacağını düşünen Aydoğdu, “Vatandaşlarımızdan da bu konuda çok güzel tepkiler aldık. Çünkü onlar da zora düşüyordu. Merkez, ilçe ve köylerde cenaze sahiplerinin yemek vermesini ortadan kaldırıyoruz ve yasaklıyoruz.

"Müftümüz diğer imamları toplayıp talimatları bildirecek"

Bir evde cenaze varsa, 3 gün mahalleli komşu ailenin acısı olduğu için mutfağa giremez ve yemek yapamaz diye komşulardan yemekler gelirdi. Bu güzel gelenek, bugün yerini, cenaze sahibinin yemek verme merasimine dönüşüyor. Bu da toplumsal ciddi sıkıntılara yol açıyor. Şehir olarak ilk uygulama Aksaray’da başladı. Cenaze namazı kıldıran imama ricada bulunduk. Müftümüz de diğer imamlarımızı toplayıp talimatları bildirecek.





"Acın varken gelen insanlara yemek yedirme derdinde olmamalıyız"

Bütün cenaze namazlarında sonra bunun yanlış bir uygulama olduğunu ve Peygamber Efendimizin sünnetinin cenaze evine yemek yapılıp götürülmesi şeklinde oluğunu bütün vatandaşlarımıza bildireceğiz. Bence bu doğru uygulamaları her yerde doğru bir şekilde uygulamamız lazım. Acın varken bir taraftan da gelen insanlara yemek yedirme derdinde olmamalıyız. Bu uygulamanın tüm Türkiye’de örnek olacağını düşünüyorum. Çünkü insanın fıtratına uygun.” şeklinde konuştu.