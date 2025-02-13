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İHA

Aksaray’ın Eskil ilçesi, Eşmekaya beldesinde bir arazide kaçak kazı yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 şahsın kaçak kazı yaparak define aradığı bilgisine ulaştı.

OPERASYON DEFİNECİLER TÜNELDEYKEN YAPILDI

Bilgiler üzerine Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Eskil ve Eşmekaya Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen bölgeyi takibe aldı.

Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri, defineciler tünel içindeyken operasyon için düğmeye bastı.

KAÇAK KAZIYA SUÇÜSTÜ

Arazide gerçekleştirilen operasyonda 3 şahıs kaçak kazı yaparken kazdıkları tünel içinde suçüstü yakalandı.

Şahıslar jandarma ekiplerince tünelden çıkarılarak gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan aramalarda 2 adet detektör, 2 adet kürek, 1 adet merdiven, 1 adet kazma, 1 adet çekiç ve birçok muhtelif malzemeler ele geçirildi.

SORGUYA ALINDILAR

Şahıslar sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken Eskil Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.